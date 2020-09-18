Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'hedefimiz var hayalimiz bu' dedi büyük iddiasını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dijital eğitilde çıtayı yükseltme sözü verdi. Selçuk, "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Selçuk, yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Selçuk, "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu" diye konuştu.

İnternete ulaşamayan çocukları için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduklarını belirten Selçuk, "İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir." ifadelerini kullandı.

"Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye"

Uzaktan eğitimle ilgili konuşan Selçuk, "Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye." dedi.