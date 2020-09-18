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Fenerbahçe Diego Perotti transferini bitirdi

Fenerbahçe, Roma'dan Diego Perotti'yi 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

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Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren ve transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Roma'dan Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti ile anlaştı.

İtalya basınına göre; Fenerbahçe bu transfer için Roma'ya 2.5 milyon euro ödeyecek. Arjantinli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe, yıllık 2.5 milyon euro verecek.

32 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta forma giyerken 6 gol atıp 4 de asist yaptı.

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