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Leipzig Alexander Sörloth transferini bitirdi! Trabzonspor ne kadar kazanacak?

Alman ekibi Leipzig, Sörloth'la her konuda anlaşmaya varırken Crystal Palace ve Trabzonspor ile imza aşamasına geldi.

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Trabzonspor'u yarı yolda bırakıp kaçan Alexander Sörloth, Bundesliga epkilerinden Leipzig ile her konuda anlaşmaya vardı. Sıra Crystal Palace ve Trabzonspor'un Alman kulübüyle anlaşmasına geldi.

İngiliz basınında çıkan haberelere göre Leipzig kulübü Alexander Sörloth için 22 milyon sterlin ödeyecek. Bu parayı Crystal Palace ile Trabzonspor yarı yarıya paylaşacak. Sörloth, Alman kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig’de attığı 24 golle gol kralı olmuştu
Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli futbolcu Süper Lig’de attığı 24 golle gol kralı olmuştu.

6 milyon Euro
Bordo-mavililerin 6 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip olduğu Sörloth, Milli Takım kampına katılmak için ülkesine gitmiş, daha sonra Türkiye’ye dönmemişti.

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