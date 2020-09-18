Sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımında süre uzatıldı

Sermaye şirketlerinde, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilme süresinin, 30 Eylül 2020’den yıl sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.

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Koronavirüs salgını sürecinde sermaye şirketlerinin mali güçlerinin korunması amacıyla alınan kararla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürede değişikliğe gidildi.

Son tarih uzatıldı

Daha önce “Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde 25'ine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez." deniyordu.

Süre 3 ay uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni karala birlikte burada geçen 30 Eylül tarihi ne 3 aylık süre uzatımı getirilmiş oldu.

Kimyasal silahlar sözleşmesi kapsamında ihracatı izne tabi eşya listesine ek yapıldı

Öte yandan, Ticaret Bakanlığının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'inde de kimyasal silahlar sözleşmesi kapsamında ihracatı izne tabi eşya listesine bazı eklemeler yapıldı.