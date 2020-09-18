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Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Gece de 4.1 ile sallandı

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli sarsıntıda, can ya da mal kaybı olmadı.

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Türkiye dün geceyi art arda yaşanan depremlerle geçirdi. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1, Muş'un Korkut ilçesinde ise 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Her iki ilde meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yaramıştı.

Bugün ise Malatya bir kez daha sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 09.54'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

Çevre il ve ilçelerde de hissedildi
Yerin 7.21 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise Yazıhan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi olarak açıkladı.

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