Bitlis'te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, "Bitlis'te 747 personelin katılımıyla Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı." açıklamasını yaptı.

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Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı.

747 personel katılıyor

Operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personel katılıyor.

71 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi.

141 mağara, sığınak ve depo imha edildi

38 işbirlikçi yakalanırken, 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.