Yüz yüze eğitime 3 gün kaldı! Okulların açılışının ertelenmesi gündemde

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasına 3 gün kaldı. Ancak okulların açılışının son dakika kararıyla ertelenebileceği belirtiliyor. Bunun nedeni de koronavirüs salgının hızlanması olarak gösteriliyor. Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Hangi dersler işlenecek? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime katılacak?...

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitim sezonunu 21 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurmuştu. Ancak Ankara kulislerine düşen son dakika bilgisine göre, Covid-19'un hızlı yayılımı nedeniyle açılışın son dakikada iptal edilecek. Sözcü gazetesine konuşan Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer, “WHO, ekim ve kasımda ciddi vaka artışı bekliyor. Türkiye'de de vakalar artıyor. 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlaması çok zor görünüyor” diye konuştu.

Bu yıl ilkokul birinci sınıfa 1 milyon öğrenci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce 31 Ağustos’tan 21 Eylül’e ertelediği okulların açılışını yapmak için hazırlıklarını tamamladı. 21-25 Eylül’deki uyum eğitiminin ayrıntılarını da Bakan Ziya Selçuk açıkladı. 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de resmi talimat gönderildi. Buna göre pazartesi günü sadece anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak.

Okulların açılması için kritik 48 saat

Bakanlığın tüm bu hazırlıklara rağmen okul açılışına karşı temkinli yaklaşımı dikkatlerden kaçmadı. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde Covid-19 günlük vaka sayısındaki dikkat çeken artış MEB tarafından da yakın takibe alındı. Bakanlıkta üst düzey yöneticiler, “Tüm hazırlıklarımıza rağmen okullar yine de açılmayabilir” derken, Cumhurbaşkanlığı'nın bu hafta sonu ‘Son dakika' kararıyla 21 Eylül Pazartesi günü okulların açılışının ertelenebileceğini duyurmasını beklediklerini bildirdi.

Dinçer: Açılsa bile 3-5 günde tekrar kapanacak

Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer yüz yüze eğitimle ilgili şu iddialarda bulundu: “21 Eylül’de velilere, çocuklarını okula gönderip göndermeme serbestisi verildi. Yüz yüze eğitimde diğer sınıflar için de pandeminin seyrine bakılarak karar verilecek. Dünya Sağlık Örgütü, ekim ve kasım aylarına dikkat çekiyor. Türkiye’deki vaka sayılarındaki artış ortada.Bırakalım diğer sınıfların yüz yüze eğitime başlamasını 21 Eylül'de okul öncesi ve birinci sınıfların da okula başlaması imkansız görünüyor. MEB zaten tercihi velilere bırakarak, fiilen okulların açılmayacağını deklare etmiş oldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi örgün eğitim için ‘felç oldu’ denilebilir. Açılsa bile 3-5 günde tekrar kapanmak zorunda kalınacak.”

Dünya yüz yüze eğitim konusunda ne yapıyor?

Amerika: Yüz yüze eğitim bazı eyaletlerde başladı. Çocuklara bulaşma yüzde 40 arttı.

İtalya: Ülkedeki 5.4 milyon öğrenci bölgesel olarak yüz yüze eğitime geçti.

Güney Kore: 150 öğrenci ve 43 öğretmende virüs çıkınca, online eğitime geçildi.

İngiltere: Ülkede kısmi yüz yüze eğitim yapılıyor. Vaka sayısı hızla artışa geçti.

Almanya: Ülkedeki 2 eyalette okullar yüz yüze eğitime açılsa da, vaka artınca kapandı.

Fransa: Okullar eğitime açılsa da 3 vaka çıkan her okul kapatılıyor.

Çin: Salgının başladığı Vuhan'da 1,4 milyon öğrenci bu ay başında ders başı yaptı.