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Fenerbahçe, Jailson'u 5 milyon euroya Çin'e satıyor!

Fenerbahçe, Jailson'u Çin kulübü Dalian Pro'ya satıyor. Sarı-lacivertliler bu transferden 5 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.

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Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe 5 milyon Euro'luk teklifi kabul etti. 25 yaşındaki orta saha bu hafta Çin'e gidecek.

Rafael Benitez'in çalıştırdığı Dalian Pro'da forma giyecek Jailson, Fenerbahçe kariyerinde 63 maçta 3 gole imza attı.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha için 2018 yazında Gremio'ya 4 milyon Euro ödemişti. 

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