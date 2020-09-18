Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SP lideri Karamollaoğlu ile bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi paylaştı.

Bakan Koca paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin deneyimli siyasetçilerinden, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ağabeyimizle sohbet etme şansımız oldu. Koronavirüs salgınında son durum, sağlık altyapımız ve hizmetlerimiz hakkında konuştuk. Verdiğim bilgiler gönlünü müsterih etti. Ziyareti için müteşekkirim.