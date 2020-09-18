Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmek istiyor

Gülay Uygun intihar mektubu ifşa oldu Müge Anlı detayı olay!

Doğu Perinçek: Öcalan'ın çiçeğini aldığım için pişman değilim

Gülay Uygun intihar mı etti cinayetti mi twitetr'da gündem oldu