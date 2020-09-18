Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

SAMSUN'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Abone ol
Koronavirüse yakalanan Bbşkan Sarıcaoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine tarafıma yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyidir. Kendimi evde izole edip karantinaya aldım. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla" ifadelerini kullandı.
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