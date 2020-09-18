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HABER /  POLİTİKA

Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

SAMSUN'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Koronavirüse yakalanan Bbşkan Sarıcaoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine tarafıma yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyidir. Kendimi evde izole edip karantinaya aldım. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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