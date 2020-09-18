BIST 1.111
DOLAR 7,54
EURO 8,95
ALTIN 474,06
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

ABD, Katar'a askeri anlamda özel statü vermeyi planlıyor

ABD'nin, Katar'ı yabancı ülkelere savunma ticareti ve güvenlik iş birliğinde fayda sağlayan 'NATO üyesi olmayan önemli müttefikler' (MNNA) statüsüne eklemeyi planladığı belirtildi.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanlığı Arap Körfezi işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking, telekonferans gerçekleştirerek, medya mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katar'ın Körfez bölgesinde ABD için önemli müttefiklerden biri olduğunu belirten Lenderking, ekonomik iş birliğinin yanı sıra Orta Doğu'daki en büyük ABD askeri üssüne de ev sahipliği yapmasına dikkati çekti.

MNNA statüsü, bir ülkeye ABD'den askeri teçhizat ve eğitim almasının yanı sıra yedek malzeme, hızlandırılmış lojistik ve teknoloji erişime imkan sağlıyor.

Arap ülkelerinden Bahreyn ve Kuveyt'in de içinde olduğu 17 ülke MNNA statüsünde bulunuyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Halil Sezai tutuklandı! 2 saatlik ifadesi sızdı Halil Sezai'nin ezan savunması Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Netflix'e ağır darbe: 5 kat fazla iptal!
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi Rio Ave oldu
Neftçi Bakü - Galatasaray Avrupa Ligi maç sonucu
Türkiye'den AP'nin kararına sert tepki
Bakanlar Soylu ve Akar’a suikast girişimi davasında şok ifade!
Türkiye, Yunanistan ve 4 ülkeden ortak tatbikat
ÖNCEKİ HABERLER
Gülay Uygun intihar mektubu ifşa oldu Müge Anlı detayı olay!
Doğu Perinçek: Öcalan'ın çiçeğini aldığım için pişman değilim
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması
İstanbul'da mesai saatleri için kritik toplantı
Somer Sivrioğlu çocukları kaç tane kızı ve oğlu kaç yaşında?
Müge Anlı ATV canlıda Gülay Uygun intihar mektubuna ne diyecek? Ümit Can onu suçladı
Yorumlar 2 yorum