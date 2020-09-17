Karantinaya uymayan Enes Batur yurda yerleştirildi

Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur, karantinaya uymadığı için kız arkadaşıyla birlikte Sancaktepe'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

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Filyasyon ekipleri koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur Sungurtekin'i Beykoz’daki lüks villasında bulamadı. Emniyet ekipleri harekete geçti. Enes Batur ile kız arkadaşı Sancaktepe'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Ünlü Youtuber karantina kurallarını hiçe saydı. Koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Ekipler harekete geçti. Ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin koronavirüse yakalandı. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki lüks villasında denetleme yaptı. Ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.