Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (17 Eylül Perşembe)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1648 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 298 bin 39, can kaybı 7 bin 315 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın" değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 17 Eylül 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 109 bin 985 yeni test yapıldı, 1648 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 66 hasta vefat etti, 1143 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 8 milyon 965 bin 165, vaka sayısı 298 bin 39, vefat sayısı 7 bin 315 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1372, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7, oldu.

"Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın" ifadelerini kullandı.

Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 17, 2020