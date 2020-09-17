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Trabzonspor'un anlaştığı Lewis Baker Türkiye'ye geldi

Demirören Haber Ajansı

Trabzonspor'un görüşmelerde prensipte anlaştığı İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker, Türkiye'ye geldi.

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Transfer çalışmalarına devam eden bordo mavililer, Chelsea'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye getirdi. Londra'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen Baker, daha sonra akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.

İngiliz oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ise bordo mavili kulüple satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmesi imzalayacak.

Lewis Baker kimdir?: 25 Nisan 1995 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Lewis Baker, futbol kariyerine 2011 yılında Chelsea altyapısında başladı. Kariyeri boyunca Sheffield Wednesday, Vitesse, Middlesbrough, Leeds, Reading ve Fortuna Düsseldorf gibi takımlara kiralanan Baker, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, 1.82 boyunda. Baker'ın 2022 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor. İngiltere U21 Milli Takımı'nda 17 kez forma giyen 25 yaşındaki genç futbolcu, 8 gol kaydetti.

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