Trabzonspor'un anlaştığı Lewis Baker Türkiye'ye geldi

Trabzonspor'un görüşmelerde prensipte anlaştığı İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker, Türkiye'ye geldi.Abone ol
Transfer çalışmalarına devam eden bordo mavililer, Chelsea'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye getirdi. Londra'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen Baker, daha sonra akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.
İngiliz oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra ise bordo mavili kulüple satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmesi imzalayacak.
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