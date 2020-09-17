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Şampiyonlar Ligi'nden Merih Demiral paylaşımı

Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, Merih Demiral'ın geçen sezon Bayern Leverkusen'e karşı gösterdiği mükemmel performansını paylaştı.

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Şampiyonlar Ligi resmi twitter hesabı, Juventus'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen'i deplasmanda 2-0 yendiği maçta Merih Demiral'ın harika performansından öne çıkanları paylaştı.

Yapılan paylaşımda; "Merih Demiral'in Bayer Leverkusen karşısındaki yeteneğine bir bakış" ifadelerine yerildi.

Yapılan paylaşım:

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