Şampiyonlar Ligi'nden Merih Demiral paylaşımı

Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, Merih Demiral'ın geçen sezon Bayern Leverkusen'e karşı gösterdiği mükemmel performansını paylaştı.Abone ol
Şampiyonlar Ligi resmi twitter hesabı, Juventus'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen'i deplasmanda 2-0 yendiği maçta Merih Demiral'ın harika performansından öne çıkanları paylaştı.
Yapılan paylaşımda; "Merih Demiral'in Bayer Leverkusen karşısındaki yeteneğine bir bakış" ifadelerine yerildi.
Yapılan paylaşım:
A glimpse of Merih Demiral's talent against Leverkusen 👊— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2020
𝗔𝗹𝗹 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗲𝘀 ...#UCL https://t.co/Nn2RFFxfu6 pic.twitter.com/xNM0cT4GhC
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