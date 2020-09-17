Dolar birden fırladı! Euro, altın, borsa hepsi düşerken dolar tarihi rekor kırdı...

Dolar güne tarihi bir rekor kırarak başladı. Dolar/TL dün akşam saatlerinde 7.5182 TL'ye kadar çıkan dolar bu sabah 7.5212 TL ile tarihi rekorunu yeniledi. Altın, euro ve borsa ise düşüyor...

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Dün akşam saatlerinde 7.5182 TL'ye kadar çıkan dolar bu sabah 7.5212 TL ile tarihi rekorunu yeniledi. Salı günü 8.92 TL ile rekor tazeleyen euro güne 8.83 TL’den başladı, sterlin ise 9.71 TL’den işlem görüyor.

Saat 10:20 itibariyle piyasalar: Dolar 7.52 ile tarihi bir rekor daha kırarken, euro 8.86'ya kadar geriledi. Borsa İstanbul ise 1.103,31'de. Altının onsu ise 1.945'ten işlem görüyor...

ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde yaptığı son para politikası toplantısının ardından enflasyon "bir süre" merkez bankasının yüzde 2 olan hedefini "ılımlı düzeyde aşma" yolunda ilerleyene kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutacağını açıkladı.

Dolar dün piyasalar açıkken en yüksek 7.5182 TL seviyesine kadar yükselmişti. Kur bu sabah 7.4968 TL’den başladığı seyrinde kısa sürede önce 7.5187 TL'ye ardından 7.5212 TL kadar çıktı.

Salı günü 8.92 TL ile rekor tazeleyen euro güne 8.83 TL’den başladı, sterlin ise 9.71 TL’den işlem görüyor