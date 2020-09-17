Aydın'da hastanın karnından çıkanlar şok etti! 50 adet zeytin çekirdeği ve incir...

"Ameliyatta çok sayıda zeytin çekirdeğinin olduğunu gördük. Burada insanlarımızın halkımızın sebze ve meyveleri yerken, çekirdeklerini yememelerini öneriyoruz. Belki insanlar bunu şifa niyetine yiyebiliyorlar ama bunlar genellikle vücut tarafından sindirilemiyor ve onun için böyle bağırsak tıkanıklığı apandisit gibi bir takım sıkıntılara yol açabiliyor.”