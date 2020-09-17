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İstanbul'da dehşete düşüren olay! Siyahi kadını otomobile aldı, taciz etti, hareket halinde arabadan attı!

İSTANBUL Şişli'de yabancı uyruklu kadını hareket halindeki otomobilden atan şüpheli yakalandı. Kadının şikayetçi olmaması üzerine şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Olay, Şişli Odesa Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer'de çalıştığı işyerinden çıkan K.M.K isimli kadın sokak köpeğinin saldırısına uğradı. R.P. isimli kişi ise yardım bahanesiyle kadını otomobiline alarak yola çıktı. Otomobil sürücüsü bir süre sonra kadını taciz etmeye başladı. Tacize maruz kalan kadın ise yaşadığı korku nedeniyle sürücüyle kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine sürücü kadını hareket halindeki otomobilden aşağı attı. Otomobilden birinin yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise otomobilin plakasını tespit ederek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli R.P. yakalanarak gözaltına alındı. Ancak K.M.K.'nin şikayetçi olmaması üzerine, R.P. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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Foto Galeri İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siyahi kadını hareket halindeki arabadan attılar Galeriye Gözat
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