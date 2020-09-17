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Tayland'da milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı!

TAYLAND'da Ronnathep Anuwat adlı milletvekili parlamentoda cep telefonundan porno izlerken görüntülendi. 

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Tayland'da parlamentoda 2021 yılı bütçe maratonunda şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Meclis'te  bütçe hakkında konuşma yapması gereken Ronnathep Anuwat adlı milletvekili sırada telefonundaki cinsel içerikli video ve fotoğraflara bakarken objektife takıldı. 

Parlemanto muhabirleri tarafından farkedildiğini fark eden Anuwat, telefonunu kapatarak, " Virüs içerikli bilgilendirme geldi" diyerek kendini savundu. Anuwat'ın gazetecilere haber yapmamaları konusunda da ricada bulunduğu ifade edildi. 

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