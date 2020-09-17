Gazeteci Taha Akyol'u da telefonla dolandırdılar! Terör örgütleri peşinizde

Bugüne kadar birçok kimsenin düştüğü telefon dolandırıcılarının tuzağına usta gazeteci yazar Taha Akyol da düştü. Akyol, telefonla arayıp "Terör örgütleri peşinizde" diyen dolandırıcılara 320 bin lira kaptırdı. Parayı bankadan çekip eliyle teslim eden de Akyol'un oğlu...

Abone ol

Türkiye'nen usta gazeteci yazarlarından Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve "Terör örgütleri peşinizde" diyen dolandırıcılara 320 bin TL kaptırdı. Taha Akyol'u dolandıran 3 kişi yakalandı.

Şüphelilerin, gazeteci-yazar Taha Akyol'a, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak "Terör örgütleri peşinizde" diyerek, 320 bin TL dolandırdığı belirlendi. Taha Akyol'un suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada, isimleri tespit edilen şüpheliler dün polis tarafından gözaltına alındı.

Oğlu elden teslim etmiş

Şüphelilerle telefonda Taha Akyol'un görüştüğü, onlara inandığı, istenilen parayı da oğlu bankadan çekerek, Şişli'nin ara sokaklarından birinde şüpheliye elden verdiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında isimleri belirlenen 3 şüpheli, dün gece geç saatlerde gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.