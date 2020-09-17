Muharrem İnce'den, Kaftancıoğlu'na 'Mustafa Kemal' tepkisi: Haddine değil

CHP'li Muharrem İnce, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir konuşmasında "Mustafa Kemal" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. İnce, "Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal demek kimin haddine" dedi.

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Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Eskişehir'i ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluşan CHP'li İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Memleket Hareketi" olarak başladığı yolculuğa Eskişehir'den sonra Karadeniz turu ile devam edeceğini söyledi.

"Kimin haddine Mustafa Kemal demek"

Canan Kaftancıoğlu'nun tepki çeken "Mustafa Kemal" ifadelerine kendi ismi üzerinden tepki gösteren İnce, konuşmasında şunları kaydetti:

Benim adım Muharrem İnce. Benden küçük biri bana 'Muharrem' diyebilir mi, diyemez. Çünkü babası yaşındayım. Muharrem benim ön adım. Bir soyadım var. Benden bahsederken Muharrem İnce diyebilirsin, Muharrem Amca diyebilirsin, Muharrem Bey diyebilirsin. Mustafa Kemal, ön addır. Atatürk soyadıdır. Soyadını söylemeye mecbursun. Muharrem İnce'ye bile Muharrem diyemezken, Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal demek kimin haddine.

Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kimse bu lafları etmemelidir, edemez. Ederse, cahillikten öte bir şey olur.

İnce, daha sonra kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sosyal mesafe kurallarına uyarak fotoğraf çektirdikten sonra, kentin işlek caddelerinde bulunan vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi.