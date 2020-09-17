Diyarbakır eski Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.

Yurt dışından dönmemişti

19 Nisan 2018'de yurt dışına çıkan HDP'li Baydemir hakkında 'terör suçları, Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama' suçlarından açılmış davalar bulunuyor.

HDP eski Milletvekili de olan Osman Baydemir'in, partisinin iki yıl önce Van'da gerçekleştirdiği grup toplantısı ile 'vicdan ve adalet nöbeti'nde yaptığı konuşmalar nedeniyle 6 yıla kadar hapsi istenmişti.