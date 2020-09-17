BIST 1.111
DOLAR 7,55
EURO 8,94
ALTIN 473,68
HABER /  POLİTİKA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Diyarbakır eski Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki Diyarbakır eski Belediye Başkanı HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebinde bulundu.

Abone ol

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.

Yurt dışından dönmemişti

19 Nisan 2018'de yurt dışına çıkan HDP'li Baydemir hakkında 'terör suçları, Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama' suçlarından açılmış davalar bulunuyor.

HDP eski Milletvekili de olan Osman Baydemir'in, partisinin iki yıl önce Van'da gerçekleştirdiği grup toplantısı ile 'vicdan ve adalet nöbeti'nde yaptığı konuşmalar nedeniyle 6 yıla kadar hapsi istenmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sivas'ta evlilik hazırlığı yaptığı kadını ve annesini öldürüp intihar etti
Gram altında yeni zirveler gelir mi? Yatırım Danışmanı Bal'dan önemli açıklama
9 yaşındaki Esmanur koronavirüsten öldü! Türkiye'deki 15 yaşından küçük 13. kurban oldu
Tele 1'in patronu Merdan Yanardağ'dan sokağa çıkma ve 'iç savaşa hazırlık' çağrı
Prof. Necmettin Ünal'dan Covid-19 ile mücadelede dikkat çeken öneri ifşa edilmesi lazım
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araç sahiplerine müjde
ÖNCEKİ HABERLER
Selin Ciğerci erkek hali nasıldı ne zaman kadın oldu?
Bakan Albayrak'tan 'Türk Reasürans' açıklaması: Hedefinizin sonuna kadar arkasındayız
ABD'deki düğünde koronavirüs faciası: 7 kişi öldü, 170 kişi virüs kaptı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: 2 milyar TL kaynak aktarıldı
1. sınıf uyum haftası 2020 etkinlikleri hangi günler yapılacak?
Müge Anlı ATV canlıda Gülay Uygun intihar mektubuna ne diyecek? Ümit Can onu suçladı
Yorumlar 19 yorum