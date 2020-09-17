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Bakan Albayrak'tan 'Türk Reasürans' açıklaması: Hedefinizin sonuna kadar arkasındayız

"Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirdiğimiz Türk Reasürans A.Ş.'nin ilk yılını tebrik ediyorum." diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul Finans Merkezi’nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız!" açıklaması yaptı.

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Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Türk Reasürans AŞ'nin birinci kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Şirketin Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirildiğini anımsatan Albayrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hedefinizin sonuna kadar arkasındayız"

Türk Reasürans AŞ'nin ilk yılını tebrik ediyorum. İstanbul Finans Merkezi’nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız.

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