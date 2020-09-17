Gram altında yeni zirveler gelir mi? Yatırım Danışmanı Bal'dan önemli açıklama

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 470 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1937 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "gram altında yeni tarihi zirve gelebilir" sözleriyle tavsiyede bulundu.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 473 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 469 liradan başladı.

Gram altın, gün içerisinde en düşük 466.84 lira, en yüksek ise 473.16 lira seviyesini görürken; saat 12.31 itibarıyla yüzde 0.59 oranında düşüşle 470.22 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 769 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 169 liradan satılıyor.

Dolar, altının ons fiyatını baskılıyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın mesajları sonrası değer kazanan dolar, altının ons fiyatını baskılıyor. Bunun yanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor.

Gram altında yeni tarihi zirve denemelerini beraberinde getirebilir.

Altında kuru etkisi

Bigpara'dan Şenay Zeren'in haberine göre, Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Bal'ın kısaca değerlendirmesi şöyle:

Kurdaki yükselişe ilave olarak ons altının toparlanma kaydetmesi ise gram altında yeni tarihi zirve denemelerini beraberinde getirebilir. Gram altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamında 476 TL - 482 TL ve tarihi zirvenin bulunduğu 488 TL seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.