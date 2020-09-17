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Kırıkkale'deki tarla kumarhanesi şok etti! Ankara'dan gelip yapmışlar

İhlas Haber Ajansı

KIRIKKALE'de tarlaya çadır kurarak kumar oynayan 37 kişiye toplamda 161 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.

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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde boş bir araziye kurulan çadırda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Dün gece saat 23.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, aydınlatması jeneratörle sağlanan bir çadır içerisinde çoğunluğu Ankara'dan geldiği tespit edilen 37 kişi tombala makinesi ile kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Tarlanın ortasına çadır kurmuşlar


İl dışından gelerek tarlanın ortasında çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği sosyal mesafeye uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 116 bin 550 lira, kumar oynadıkları gerekçesiyle de Kabahatler Kanunundan kişi başı bin 125 liradan toplamda 45 bin 325 lira olmak üzere toplamda 161 bin 875 lira idari yaptırım uygulandı.

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