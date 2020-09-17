Aşure günü ne zaman çıkıyor 2020 aşure günü bitiş tarihi

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının içinde olan Aşure günü 2020 yılında 29 Ağustos Cumartesi günü başladı. Muharrem ayının sonlarına geldiğimiz günlerde aşure günü ne zaman bitiyor, hangi tarihte bitecek araştırması ise başladı. İşte Diyanet takvimine. göre aşure günü bitişi hakkında bilgiler

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Aşure ayı ne zaman bitiyor kaç gün kaldı araştırması aşure telaşına düşen vatandaşların en sık merak ettiği konulardan biri. Muharrem ayının içinde olan aşure günü için artık son günler. 29 Ağustos'ta başlayan aşure günü 17 Eylül'de Muharrem ayının bitmesi ile birlikte başlayacak. En az 7 çeşit malzeme ile yapılan aşure, Muharrem ayı içerisinde idrak edilen en önemli ritüellerden birisidir.

Aşure ayı ne zamna bitiyor: Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.

Aşure günü, Muharrem ayının son gününe kadar idrak edilebilmektedir. Dolayısıyla 2020 yılında aşure yapımı için 17 Eylül tarihinin son gün olduğu söylenebilir.