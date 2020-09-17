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THY Galatasaray'a sponsor oldu

Galatasaray’ın bu sezon da Avrupa kupalarındaki maçlarının forma sponsoru Türk Hava Yolları (THY) oldu.

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Galatasaray ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre sarı-kırmızılı ekip, bu sezonda da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile bu akşam TSİ 19:00’da Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak olan Galatasaray, bu müsabaka ile bu sezon ilk defa Türk Hava Yolları logolu formasıyla boy gösterecek. Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.

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