AÖL kayıtları ne zaman bitiyor 2020 ders ekle/sil işlemi nasıl yapılır?

AÖL güz dönemi kayıtları MEB takvimine göre 31 Ağustos'ta başladı ve 9 Ekim'e kadar devam edecek. AÖL için ders ekleme ve silme işlemleri de 9 Eylül'e kadar sürecek. Sadece durumu 'Aktif' olan öğrenciler sınava gireceği dersleri seçebilecek. Peki AÖL kayıtları nasıl yapılır, ders ekle/sil nereden yapılacak?

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MEB takvimine göre 2020-2021 AÖL takvimi belli oldu. Eğitim hayatına açık liseden devam eden öğrencilerin kayıt yaptırdığı AÖL kayıtları 9 Ekim'e kadar devam edecek. AÖL ders ekleme ve seçme işlemleri ise durumu 'Aktif' olan öğrenciler tarafından yapılacak. İşte, AÖL ders kayıtlarıyla ilgili detaylar.

AÖL ders seçimi ne zaman biter: MEB takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapılacak.



AÖL ders seçimi nasıl yapılır:

İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.

Öğrenciler, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak “http://aol.meb.gov.tr/” internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.

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2020-AÖL kayıtları ne zaman bitecek:

2020 2021 MEB takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 aralığı olarak belirlendi.

AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Eylül'de erişime açıldı. Konu hakkında MEB’den yapılan resmi bir açıklamada; "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2020/1. Dönem Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri 07.09.2020 Pazartesi günü başlayacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.