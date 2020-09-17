Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araç sahiplerine müjde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şeklinde belgelendirilecek" açıklaması yaptı.

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Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile editörlerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Elazığ depremiyle ilgili, "İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz." müjdesini verdi.

Giresun'daki sel felaketi hakkında da konuşan Bakan Kurum, "Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz." açıklamasıyaptı.

Parseller ile ilgili önemli bilgiler aktaran Bakan Kurum, "Parsel bazında imar değişikliğini kaldırıyoruz. Diğer parsel 5 katlıyken diğer parsel daha yüksek olamayacak. Ada bazında plan değişikliği uygulanabilir. Yan parsel neyse sizinki de öyle olacak." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İklim değişikliği

Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak.

Giresun'daki sel hakkında



Selin olduğu esnada hemen olay yerine intikal ettik. Sokakta vatandaşımızın acılarını ve yaralarını sarmak için devletimizi şefkatli yüzünü göstermeye çalıştık. Yaklaşık 15 gün sel bölgesinde kalarak tespitlerimizi yaptık. Ne yazık ki çok vahim bir durum vardı. Bodurm katları, dükkanlar ve araçlarımız çok ciddi hasar aldı. Fakat biz elimizden geldiği kadar hızlı çalıştık. Kaybolan vatandaşlarımızı arama ve kurtarma çalışmalarını hiç aksatmadık. Enkaz hafriyat çalışmalarını yaptık. Tüm ilçelerde altyapı hasarlarını giderdik. Belediyelerimize 37 milyon lira destek sağladık. Çalışmalarımız hala devam ediyor. İhalelerimiz de aynı şekilde devam ediyor.

Sel bölgesinde 2 milyar liralık yatırım



Önümüzdeki yıl Dereli ve Doğankent'i yeni haline kavuşturacağız. Köylerimize de 250 köy konutu yapacağız. Altında ahırları da olacak. Onların da ihaleleri yapılacak. Toplamda Dereli'de, Giresun'da, Doğankent'te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta. Hazırlanacak eylem planlarına hibe ve proje desteği veriyoruz. Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağışlar, seller, heyelanlar. Tüm dünya böyle. Hava sıcaklığı artıyor. Deniz suyu seviyesi yükseliyor. Bunlarla mücadele etmek durumundayız. 83 milyon vatandaşımız bu süreci yönetmek durumundayız. Devlet olarak tüm iş ve işlemleri yürütmek için gayret ediyoruz. Tüm dünyanın küresel bir sorun olarak gördüğü iklim değişikliği kısmen ülkemizi de etkilemektedir.

Millet bahçelerimiz deprem anında önemli toplanma alanlarından olacak.

Ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. 4 ana koridoru 22 yan koridorlarla birbirine bağlıyoruz. Şehrin nefes aldığı için alan var. Yeşil alanlarımız ve denizlerimiz. 81 ilde 1 milyon metrekare millet bahçesi projemiz vardı. 50 milyon kilometrelik alanı projelendirdik. Projeleri devam eden millet bahçeleri projelerimiz var. Millet bahçelerimiz deprem anında önemli toplanma alanlarından olacak.

"Parsel bazında imar değişikliğini kaldırıyoruz"



Parsel bazında imar değişikliğini kaldırıyoruz. Diğer parsel 5 katlıyken diğer parsel daha yüksek olamayacak. Ada bazında plan değişikliği uygulanabilir. Yan parsel neyse sizinki de öyle olacak.

"Dünyaya da örnek olacak"

Tek seferde 25 bölümden bağımsız bir konut ve dönüştürme projesi yapıyoruz. Bunu bir senede yapmayı planlıyoruz. Bu projeler dünyaya da örnek olacak.