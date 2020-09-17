VGB burs başvuruları 2020 ne zaman şartları neler?

Her yıl binlerce kişi tarafından araştırılan VGM bursları 2020 yılında ne zaman başlayacak ve şartları ne olacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve orta öğrenim öğrencilerine karşılıksız burs veriyor. VGB bursu başvurusu 2020 yılında 15 Ekim'de başlayacak.

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VGM bursu bu yılda en çok araştırılan ve merak edilen konulardan oldu. VGM bursları için başvurular bu sene 15 Ekim'de başlayacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu başvurularının ne zaman yapılacağı ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15 Ekim tarihinden itibaren alınacak. Peki VGM burs ücreti ne kadar?

VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor:

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15.10.2020 tarihinde başlayacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

VGM bursu ne kadar:

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 300,00 TL burs imkanı sağlanmaktadır

Burs miktarı ne kadar:

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

Burslar öğrencilere nasıl ödenir: Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Vakıf Katılım Bankası’nın 444 44 77 ya da 0850 202 1 202 nolu telefonları aranarak öğrencinin bulunduğu yere adına hazırlanmış banka kartı ile banka kartını kullanabilmesi için gerekli evraklar kurye ile öğrenciye ulaştırılmaktadır. Gerekli evrak ve işlemlerin tamamlanmasının ardından banka kartı aktif olan öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.