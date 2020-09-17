Yunanistan'da okullara dağıtılan maskelerde 'yanlış ölçüm' krizi

YUNANİSTAN'da hükümetin okullara ücretsiz dağıttığı maskeler yanlış ölçülünce bu durum vuku buldu. İktidar partisi bir milletvekili 'Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık' diye niteleme yaparken maskenin hem yetişkinler hem de çocuklar için büyük olması tepki çekti.

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Yunan hükumetinin okullara ücretsiz maske sağlama planı kapsamında dağıtılan maskelerin yanlış ölçüm nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük boyutlarda olduğu görüldü. 500 bin maske ihalesini kazanan firma yetkilisi Yiannis Stathopoulos ise, Open TV’ye verdiği demeçte, "Boyut başından beri çok büyüktü" itirafında bulundu.

10 yaşın altındaki çocuklara yönelik maskelerin 10x18 santimetre, daha büyük okul çocukları içinse 12x22 santimetre boyutunda olduğunu söylendi. Sağlık Bakan Yardımcısı Vassilis Kontozamanis ise, başarısızlığı hükümet ile firma arasındaki yanlış anlaşmaya bağladı. Ülke bakanlığı ölçülerin önceden hazırlanmış kumaşlar için verildiğini söyledi.

Maskeleri üreten firma sessiz

Maskeleri üreten firma da, sadece çocuklar için değil herkes için çok büyük olan maskelerin neden daha önce dikildiği konusunda gelen soruları cevapsız bıraktı.

"Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık"

Üretici firma temsilcisi Stathopoulos ise şartnamelerin Yunanistan hükümetine bağlı koronavirüs sağlık uzmanları komitesi tarafından sağlandığını iddia etti. Maskeler, Yunanistan Başbakanının kız kardeşi ve iktidar partisi milletvekili Dora Bakoyanni’den bile tepki aldı. Bakoyanni, “Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık" olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı ise yaşanan durumun kısa süre içinde düzeltileceğine söz verdi.