BIST 1.107
DOLAR 7,54
EURO 8,91
ALTIN 471,32
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'da okullara dağıtılan maskelerde 'yanlış ölçüm' krizi

YUNANİSTAN'da hükümetin okullara ücretsiz dağıttığı maskeler yanlış ölçülünce bu durum vuku buldu. İktidar partisi bir milletvekili 'Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık' diye niteleme yaparken maskenin hem yetişkinler hem de çocuklar için büyük olması tepki çekti.

Abone ol

Yunan hükumetinin okullara ücretsiz maske sağlama planı kapsamında dağıtılan maskelerin yanlış ölçüm nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük boyutlarda olduğu görüldü. 500 bin maske ihalesini kazanan firma yetkilisi Yiannis Stathopoulos ise, Open TV’ye verdiği demeçte, "Boyut başından beri çok büyüktü" itirafında bulundu.

10 yaşın altındaki çocuklara yönelik maskelerin 10x18 santimetre, daha büyük okul çocukları içinse 12x22 santimetre boyutunda olduğunu söylendi. Sağlık Bakan Yardımcısı Vassilis Kontozamanis ise, başarısızlığı hükümet ile firma arasındaki yanlış anlaşmaya bağladı. Ülke bakanlığı ölçülerin önceden hazırlanmış kumaşlar için verildiğini söyledi.

Maskeleri üreten firma sessiz

Maskeleri üreten firma da, sadece çocuklar için değil herkes için çok büyük olan maskelerin neden daha önce dikildiği konusunda gelen soruları cevapsız bıraktı.

"Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık"

Üretici firma temsilcisi Stathopoulos ise şartnamelerin Yunanistan hükümetine bağlı koronavirüs sağlık uzmanları komitesi tarafından sağlandığını iddia etti. Maskeler, Yunanistan Başbakanının kız kardeşi ve iktidar partisi milletvekili Dora Bakoyanni’den bile tepki aldı. Bakoyanni, “Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık" olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı ise yaşanan durumun kısa süre içinde düzeltileceğine söz verdi.

Yunanistan'da çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise, yüzlerini kapatan maskelerle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Emily Ratajkowski dağ evinde tecavüze uğramış olayı ilk kez anlattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Karamollaoğlu Bahçeli'nin 'TTB kapatılsın' önerisine kahkaha atarak yanıt verdi
'Okulda öpüşme' davasında karar! MEB, felç kalan lise öğrencisine rekor tazminat ödeyecek
İtalyan enerji devi ENI Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervi buldu!
İstanbul'da korkunç olay! Şişli'de bir genç metro treninin altına atladı
Fenerbahçe'den Edinson Cavani bombası! Parası bile hazır
Ahmet Hakan'dan Halil Sezai'ye çok sert sözler: Bittin sen Halil Sezai
ÖNCEKİ HABERLER
Deyrizor aşiret reisi: ABD çıksın PKK bir günde biter
YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Bursa'da yok böyle kaza: Tam 7 araç böyle birbirine girdi
Kemal Ayvaz kimdir yaşı kaç İnstagram hesabından karısını sildi
Bakanlık duyurdu! Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü daha açılıyor
Sinan Yılmaz evli mi eşi ve çocukları kimdir? Sinan Yılmaz hayatı
Yorumlar 1 yorum