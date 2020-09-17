YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu bugün yayımlandığını açıkladı.Abone ol
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Adaylardan tercihleri alınmaya başlandı.
Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.
Değerli YKS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 17, 2020
tercihlerinizi 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabilirsiniz. https://t.co/TQmlK0GBle