Babacan Holding ticari üniteleri satışa açıldı

Babacan Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, avantajlı fiyat ve ödeme koşullarıyla inşaat sektöründe bir ilke imza atacak olan Babacan Holding, böylece satışa açılan ticari üniteleriyle yatırımcılara büyük bir ticaret teşviki sağlamış olacak.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, Babacan Holding tarafından hayata geçirilen "Babacan Premium", "Babacan Port Royal", "Babacan Palace" ve "Crown Deluxe" projelerinde yer alan ticari ünitelere hem yerli hem de yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, çok yakında teslimleri başlayacak olan Babacan Port Royal projesine yoğun talep nedeniyle Port Cadde ticari ünitelerini 1 milyon 90 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarmaya karar verdiklerini bildirdi.

Yüksek prim getirisi

Mehmet Babacan, şunları kaydetti:

"Beylikdüzü E-5 üzerinde konumlanan Babacan Premium ve Babacan Palace Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın karşısında, Küçükçekmece E-5 üzerinde yükselen Babacan Port Royal, Bahçeşehir Esenkent'te yer alan Crown Deluxe projelerimizde çok sayıda ticari ünitemiz bulunuyor. Hızla gelişen bölgelerde hayata geçirdiğimiz projelerimiz, bulundukları lokasyon itibarıyla her geçen gün daha da değerleniyor.

Babacan Holding olarak böylece yatırımcılara büyük ticaret teşviki sağlıyoruz. Yüksek prim getirisine sahip bu değerli lokasyonlarda yer almak isteyen yatırımcılar her zaman kazançlı çıkacaklardır. Yatırımcılar özellikle çok yakında teslimini de gerçekleştireceğimiz Babacan Port Royal projemizde yer alan ticari ünitelerimizde sunmuş olduğumuz fiyat ve ödeme avantajlarından yararlanmak için fırsatı kaçırmamalı."