Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı saygı duyun dedi

Adını ilk kez katıldığı bir evlilik programı ile duyuran ve fenomen gelin adıyla anılan Hanife Gürdal 9 ay önce sürpriz bir şekilde evlendiği eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini silen Hanife Gürdal ve kocası Kemal Ayvaz'ın hayatı merak edildi. Hanife Gürdal yaşı kaç, aslen nereli?

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Katıldığı evlilik programlarında kendisi için gelen talipleri beğenmeyip bir bir reddeden gelin adayı 25 yaşındaki Hanife Gürdal bir anda fenomen olmuş be binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlamıştı. İlk baştalarda tesettürlü olan Hanife Gürdal zamanla başını açmış ve bu kararı tepki çekmişti. 9 ay önce sürpriz bir şekilde fotoğrafçı Kemal Ayvaz il evlenen Hanife Gürdal sosyal medya hesabından ayrıldığını duyurdu. Bu haberin ardından Hanife Gürdal kimdir, aslen nereli sorularının yanıtı merak edildi.

Bir döneme damga vuran evlilik programları ile adını duyuran gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı.

RTÜK tarafından yasaklanan evlilik programlarında eş arayan Hanife Gürdal, kısa sürede adını herkese duyurmayı başarmıştı. Programların yasaklanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hanife, daha sonra sürpriz bir karara imza atarak Kemal Ayvaz ile hayatını birleştirmişti.

Tüm fotoğrafları sildiler: Evlilikleri dolu dizgin devam eden ikilinin mutlulukları kısa sürdü. 9 ay süren evliliklerini noktalayan Hanife ve eşi, sosyal medyadan birbirlerine ait fotoğrafları da sildi.



Kocamla vakit geçirmek istemiyorum: Fenomen gelin adayı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "Kocamla vakit geçirmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hanife'nin bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Hanife Gürdal kimdir: Geçmişte televizyonda yayımlanan evlilik programlarından hem Esra Erol'a hem de Zuhal Topal'a katılarak tüm dikkatleri üzerine çeken gelin adayı Hanife Gürdal, 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi.



Televizyonda yayımlanan evlilik programlarında taliplerini bekleyen ve evlenmek istediğini dile getiren Hanife Gürdal, o dönem ekranlarda başörtülü, sivri dilli halleriyle dikkat çekiyordu.



Evlilik programlarının yayından kaldırılmasıyla Hanife Gürdal, sosyal medya hesabı Instagram'da fenomen haline geldi. Gürdal, bir süre sonra kapalı olan saçını açtı başörtüsünü artık takmayacağını söyledi ve bu konu günlerce konuşuldu.



Hanife Gürdal'ın başörtüsünü çıkarması olayının ardından ise bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Kemal Ayvaz'la sevgili olduğu dönemde magazin gündemini meşgul etti.



Hanife, sevgilisi Kemal Ayvaz ile ilişki sürecini pek de uzatmadan aniden evlendiğini duyurdu ve takipçileri neye uğradığını şaşırdı.

Fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz’la ani bir şekilde evlenen Hanife Gürdal için kısa süre sonra hamilelik iddiaları ortaya atıldı.



Gürdal hamilelik iddialarının sonra ise sosyal medya hesabının açıklama kısmına “Merhabalar ben hamile değilim! Kilo aldım ama hamile değilim! Teşekkürler” notunu ekledi.



