Sinan Yılmaz evli mi eşi ve çocukları kimdir? Sinan Yılmaz hayatı

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Sinan Yılmaz hayatıyla merak konusu oldu. 42 yaşındaki Sinan Yılmaz aslen Trabzon Maçkalı. Kolbastı şarkısı ile büyük çıkış yapan ve yeni bir akım başlatan Sinan Yılmaz evli mi, eşi ve çocukları var mı?

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Kolbastı şarkısı ve dansı ile büyük beğeni toplayan bir döneme damga vuran Karadenizli türkücü Sinan Yılmaz 42 yaşında ve aslen Trabzon Maçkalı. Sevilen türkücü Sinan Yılmaz'ın evliliği ve eşi hakkında internette herhangi bir bilgi yer almıyor.

1978 Yılında Trabzon’ un Maçka ilçesinde doğan Sinan Yılmaz 6 yaşına kadar burada büyümüştür. Daha sonra ailesiyle birlikte Adapazarı’ na taşınmış ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise ikinci sınıftayken ailesiyle beraber Almanya’ ya göç eden Yılmaz burada müzik eğitimi almaya başlamıştır.

Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz ağabeyi Adnan Yılmaz’ ın desteğiyle müzik eğitimi alarak kendini geliştirmiş Almanya’ da kurduğu grupla eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne almıştır. 1989 yılında Sevgi Dünyası isimli ilk kasetini çıkartarak müzik piyasasına giren Yılmaz, ardından 1992 yılında Gurur isimli ikinci kasetini,1996 yılında Kralını tanımam adlı üçüncü kasetini çıkartmıştır. Daha sonra müzik piyasasına ara veren Yılmaz 2004 yılında çıkardığı Sende Kaldı adlı albümle müzik piyasasına bomba gibi düşmüştür.

Bu albümünde bulunan Kolbastı parçası Karadeniz ve Türk gençliği tarafından Kolbastının yeniden keşfedilmesini sağlamış ve bu gün Trabzonspor’ un maçlardan sonra oynaması ile gündemde kalmaya devam etmiştir.