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Barcelona Girona'yı rahat geçti Messi gollerle geri döndü

Sezon başında Messi krizi ile gündeme gelen Barcelona, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Girona ile hazırlık maçında karşılaşan Barça'da, Lionel Messi 2 gol atarak taraftarlarını sevindirdi.

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La Liga devi Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Girona ile karşı karşıya geldi. Katalan ekibi rahat bir oyun sergilediği mücadelede 3-1'lik skorla galip tamamladı.

Transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak bedelsiz ayrılmasına izin verilmediği için Katalan ekibinde kalan Lionel Messi, 45 ve 51. dakikada attığı 2 golle maça damgasını vurdu.

Barça'nın diğer golünü 21. dakikada Coutinho kaydederken, Girona'nın tek sayısı 46'da Samu Saiz'dan geldi.

Bilindiği üzere Suarez Barcelona'da maç kadrosuna alınmamıştı.

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