MHP'li Semih Yalçın'dan Karar yazarı Taha Akyol'a ağır sözler! Kimliksizliğin dik âlâsı…

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol’un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik iddialara Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın'dan sert tepki geldi.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, resmî Twitter hesabı üzerinden Taha Akyol'a sert tepki gösterdi. Yalçın, ''Taha Akyol’un, artık mensubu olmadığı bir camia hakkında onun bir parçasıymış gibi fikir beyan etmesi; yüzsüzlüğün, hadsizliğin, hatta kimliksizliğin dik âlâsıdır'' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

Taha Akyol denen densiz, MHP'ye ve Ülkücü Harekete basın yoluyla yıllardır düşmanlık eden yerli Pravda Cumhuriyet'e hakkımızda kerameti kendinden menkul tefsir-i şerifler yumurtlamış.

Karar gazetesinde yaza yaza kararı ve ayarı büsbütün bozulan haysiyet mahrumu Taha Efendi’nin Cumhuriyet’e kadar düşmesi, gündemde kalabilmek için çiğnemeyeceği değer olmadığının delili.

Taha Akyol; Türk milliyetçiliği davasıyla ve onun siyasetteki yegâne temsilcisi olan MHP ile uzaktan yakından ilgisi kalmadığı hâlde ve 40 yıldır partimize uzak olmasına rağmen hâlâ partimizden ve Ülkücü Hareketten geçiniyor.

Tanzimat’tan bu yana süren aydın yozlaşması ve kokuşmuşluğunun günümüzdeki çarpıcı örneklerinden biri olan Taha Akyol’un, artık mensubu olmadığı bir camia hakkında onun bir parçasıymış gibi fikir beyan etmesi; yüzsüzlüğün, hadsizliğin, hatta kimliksizliğin dik âlâsı…

Hiçbir ilmî birikimi, metodolojik altyapısı olmayan bu aydın müsveddesi madem siyasi tarihe çok meraklı; kendisine tavsiyemiz, şahsında mündemiç oportünizm ve revizyonizmin, bir de yıllardır hemhâl olduğu Makyavelizm’in tarihiyle meşgul olması.