Fenerbahçe'den Edinson Cavani bombası! Parası bile hazır

Golcü arayışında olan Fenerbahçe'nin gündeminde PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani var. Fenerbahçe'nin Cavani'nin transferi için gerekli bütçeyi hazırladığı ortaya çıktı. İşte detaylar....

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Vedat Muriç'i Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında ise PSG ile sözleşmesi sona eren Edinson Cavani bulunuyor. Sarı-lacivertliler dünya yıldızını kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı. Emre Belözoğlu, bizzat Cavani'yi arayıp transferiyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Milliyet yazarı Atilla Gökçe yazısında Fenerbahçe'nin Cavani transferi için hazırlıklı olduğu bilgisini verdi.

Fenerbahçe ne yapacak? Mandzukiç'le başlayan arayışlar ve dedikodular geride kalırken ön plana çıkan santrfor Edinson Roberto Cavani Gomez… Kısaca Uruguaylı gol makinası Cavani. Paris St.Germain'de sözleşmesi sona eren Cavani, geçen sezonun ortalarında Haziran 2020'de bitecek sözleşmesinden sonra futbola devam edip etmeyeceğini bilmediğini, emekliliği ciddi olarak düşündüğünü açıkladı.

Cavani için kesenin ağzı açılıyor

Cavani'nin Barcelona'daki arkadaşı Luiz Suarez de temas kurarak Katalan takımına bizzat geçmek istediği, bu arada Atletico Madrid kulübünün de kendisine teklif hazırladığı anlatılıyor. Ancak Fenerbahçe'de heyecan sürüyor. Öğrendiğimiz kadarıyla Fenerbahçe çok hazırlıklı. Vedat Muriç'le 17.5 milyon Euro gelir elde ederek bir ölçüde finansal rahatlık sağlayan, bankalarla anlaşan Sarı-Lacivertliler, 33 yaşındaki Uruguaylı'yı futbola döndürmek için kesenin ağzını açmak durumunda.

Falcao örneği

Galatasaray'daki Falcao örneğinden yola çıkarsak, Fenerbahçe'nin de bonuslarıyla birlikte en az 7 milyon Euroluk bir maliyetle karşı karşıya kalabileceğini görebiliriz. FFP ilkeleri ve harcanma limitlerine göre zor bir iş. Ancak Ali Koç ve çevresinin bazı operasyonlarla bu transferi gerçekleştirmesi mümkün. Olursa ne olur?

Fenerbahçe'de oynarsa 20 golü aşabilir

Ben onu 1978'in Arjantinli golcüsü Mario Kempes'e de benzetirim. Fenerbahçe'de oynarsa 20 golü aşabilir. Cavani'nin Fenerbahçe forması giymesi, Kadıköy'de büyük heyecan yaratır. Taraftarı coşturur. İkna edilebilirse, hem Fenerbahçe'nin hem de Süper Lig'in marka değerine katkı sağlayabilir.