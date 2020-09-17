BIST 1.107
DOLAR 7,54
EURO 8,91
ALTIN 471,32
HABER /  SPOR

PSG, ligdeki 3'üncü maçında galibiyetle tanıştı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Metz'i 1-0 yendi.

Abone ol

Paris ekibi, Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 90+3'üncü dakikada Julian Draxler'in attığı golle kazandı.

Konuk ekip Metz'te 65'inci dakikada kırmızı kart gören Abdou Diallo, takımını 10 kişi bıraktı.

Ligdeki ilk iki maçında Lens ve Olympique Marsilya'ya kaydeden PSG, yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı.

Olaylı maçın cezaları açıklandı
Öte yandan, Ligue 1'de geçen hafta PSG ile Olympique Marsilya arasında yapılan ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçın cezaları da belli oldu.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), PSG'li Layvin Kurzawa'ya 6 maç, Neymar ve Leandro Paredes'e biri ertelemeli 3 maç, Olympique Marsilyalı Jordan Amavi'ye 3 maç, Dario Benedetto'ya 1 maç ceza verdi.


Neymar'ın ırkçı ifadeler kullanmakla suçladığı Olympique Marsilyalı Alvaro Gonzalez hakkında ise incelemenin devam ettiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Osman Müftüoğlu'ndan 5 maddelik koronavirüs önlemleri önerisi
Bahçeli'nin 'TTB kapatılsın' çağrısına yanıt: Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız
Çavuşoğlu'ndan flaş Yunanistan açıklaması
Devlet Bahçeli'den çok sert TTB açıklaması
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (16 Eylül 2020)
Bakan Koca açıkladı: Koronavirüs salgınının sonu geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da 24 yaşında yaşamına son verdi
17 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi
Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu
Fransa, PKK terör örgütü üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti
İzmir'de alacaklı olduğu adamı kurşun yağmuruna tuttu
Sinan Yılmaz kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Yorumlar