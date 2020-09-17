Fenerbahçe yeni golcüsü Stefano Okaka'yla el sıkıştı

Vedat Muriç'i Lazio'ya satan ve forvet transferi, yapacak olan Fenerbahçe, Udinese takımından Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Forvet oyuncusu Vedat Muriç'i Lazio'ya 17,5 milyon euroya gönderen sarı lacivertliler, Kosovalı futbolcunun boşluğunu doldurmak için uzun süredir çalışıyor. Muriç'in gitmesiyle birlikte daha çok gündeme gelen forvet transferinde sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Yeni golcü adayı Okaka

TRT Spor'da yer alan habere göre; Ze Luis, Samatta gibi isimleri gündeminde de bulunduran Fenerbahçe'nin listesine Udinese'de forma giyen 31 yaşındaki forvet Stefano Okaka girdi. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Nijeryalı forvet için sarı lacivertliler girişimlere başladı. 2 santrfor alacak olan Fenerbahçe, Okaka'yı alarak forvet ihtiyacını teke indirmeyi planlıyor. Teknik Direktör Erol Bulut, 31 yaşındaki deneyimli golcüyü takımın birinci golcüsü olarak düşünmüyor.

Alternatif golcü olacak

Sarı lacivertliler, Okaka'yı alternatif golcü olarak almayı planlarken, asıl golcünün yıldız bir golcü olacağı konuşuluyor. Golcü futbolcunun Udinese'deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

5 milyon euro teklif edildi

İtalyan medyasına göre; Stefano Okaka ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Udinese'ye 5 milyon euro teklif etti. İtalyan ekibi, Okaka için 7 milyon euro istiyor.

33 maça çıkarken 8 gol atıp 2 asistle oynadı

Stefano Okaka, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol atıp 2 asistle oynadı.