Karantinayı delen kadın otobüs terminalinde bilet alırken yakalandı

TEKİRDAĞ Çerkezköy'de koronavirüs hastası ile temaslı olması nedeniyle ev karantinasına alınan 37 yaşındaki kadın, otobüs terminalinde bilet almaya çalışırken yakalandı.

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Çerkezköy'de yaşayan M.D., şehirlerarası otobüs terminaline giderek bilet almak istedi.

M.D.'nin, HES kodu üzerinden yapılan sorguda koronavirüs hastası ile temaslı olması nedeniyle evde karantinada olması gerektiği belirlendi.

3 bin 182 lira idari para cezası kesildi

İhbar üzerine terminale polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkında adli işlem başlatılan ve 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' gereği 3 bin 182 lira idari para cezası kesilen M.D., ekiplerce terminalden alınarak zorunlu karantina için Çorlu Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'na yerleştirildi.