Devlet Bahçeli'den çok sert TTB açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs ölümlerine dikkat çekmek amacıyla Türk Tabipleri Birliği'nin (TBB) yaptıkları siyah kurdeleli eylem çağrısına tepki gösterdi. MHP lideri TBB'nin kapatılmasını istedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin (TBB) kapatılmasını istedi. TBB'nin koronavirüs önlemlerinin yetersizliğini öne sürerek başlattığı "siyah kurdele" eylemlerinin doğru olmadığını ve süreci kösteklediğini söyleyen Bahçeli, bir hafta sürecek eylemlere son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, twitter'dan yaptığı açıklamada TBB'nin kampanyasının sağlık çalışanlarını telaş ve paniğe sevk edebilecek kampanyanın kötü niyetli olduğunu söyledi.

İşte Bahçeli'nin o açıklamaları;

"Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur.

Siyah kurdele takınca ne olacak? KOVİD-19 hastalığından tedavi gören insanlarımıza ne diyecekler? Bu kapsamda vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar? Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar?

Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik “Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz” eylemi haince bir tertiptir.

Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır.

Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipler Birliği’ne sabır ve tahammül gösterilmesi imkânsızdır."