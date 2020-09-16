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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (16 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7249'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 296.391'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1342 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1342 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 262 bin 602'ye yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 855 bin 180, ağır hasta sayısı 1351, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1 oldu.

Kayseri, Ankara ve Mersin'de vakalar arttı
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kayseri, Ankara ve Mersin'de vaka sayısının arttığını belirtti.

Bakan Koca açıklamasında, "En çok vaka olan iller, son hafta günlük ortalama vaka sayısına göre, En yüksek artış Kayseri yüzde 39,37, yüzde 38,84 Ankara, yüzde 36,99 Mersin. Son üç günün son haftayla karşılaştırmasıyla artış yaşanan ilimizin olmaması da son derece umut vericidir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;

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