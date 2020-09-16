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Başsavcılıktan Halil Sezai açıklaması: 4 suçtan ifadesi alınacak

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamayla, Halil Sezai'nin 'silahla kasten yaralama, hakaret, konut dokunulmazlığının ihlali ve tehdit" suçlarından ifadesi alınmak üzere kolluk kuvvetlerine ek talimat verildiğini bildirdi.

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İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"İstanbul ili Tuzla ilçesindeki bir villa sitesinde 15.09.2020 tarihinde Halil Sezai Paracıkoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun karıştığı kavgayla ilgili kolluğa ihbarda bulunulması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

"Kolluk kuvvetlerine talimat verildi"

Soruşturma kapsamında olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığı belirlenmiş, tarafların karşılıklı beyanları alınmış ve kolluk ekibine 'iddialar doğrultusunda delil toplanması ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilmesi' yönünde talimat verilmiştir. Mağdur Hüseyin Meriç isimli kişi hakkında doktor raporunda basit tıbbı müdahale ile giderilebilir nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun belirtilmesi üzerine şüpheliler serbest bırakılmıştır.

"4 suçtan ifadesi alınacak"

Devam eden araştırmalar kapsamında 16.09.2020 tarihinde kamuoyuna yansıyan ve sonradan soruşturma dosyasına giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda soruşturma genişletilmiş olup, şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 'silahla kasten yaralama, hakaret,  konut dokunulmazlığını ihlal ve tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi yönünde kolluğa ek talimat verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve suç işleyen kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi için gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

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