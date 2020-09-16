Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı oluyor

Daha önce de Roma'dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'ye transfer olmak üzere.

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Hem İtalyan basını, hem de Di Marzio ve Fabrizio Romano gibi isimlerin verdiği haberlere göre; Cengiz Ünder, Leicester City'ye gitmek üzere.

Haberlerde; Leicester City'nin Cengiz Ünder'i transfer etmeye çok yakın olduğu ve satın alma opsiyonlu olarak imzaların atılabileceği detayı verildi.

Buna göre; Leicester City'nin kiralama bedeli olarak Roma'ya 3 milyon euro ödeyeceği ve Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunun ise 25 milyon euro olacağı da dile getirildi.

Cengiz Ünder, Başakşehir'den Roma'ya 14 milyon euro bonservis bedeliyle gitmişti.