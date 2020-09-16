BIST 1.107
DOLAR 7,50
EURO 8,88
ALTIN 475,37
HABER /  DÜNYA
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

ABD'nin tehdidi korkuttu Almanya'dan ABD'ye 1 milyar avroluk LNG yatırımı teklifi

Anadolu Ajansı

Almanya'nın, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine yönelik yaptırımlardan vazgeçmesi karşılığında Washington yönetimine Almanya'da inşa edilecek 2 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali için 1 milyar avroluk yatırım yapmayı teklif ettiği öne sürüldü.

Abone ol

Alman Die Zeit gazetesinin haberinde, Berlin'in, ABD'den LNG ithalatını artırmak için Almanya'da iki terminalin inşasına yatırım yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Habere göre, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, 7 Ağustos'ta ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e gönderdiği mektupta, söz konusu yatırımlar karşılığında ABD'den Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak, yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan Kuzey Akım 2 projesinin tamamlanması ve işletilmesine olanak sağlanmasını istedi.

Almanya'da bazı siyasetçiler, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'in zehirlenmesiyle bağlantılı olarak Rusya'ya yaptırım uygulanmasını talep ederek Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin durdurulmasını istemişti. 
Söz konusu projenin 24-25 Eylül'de gerçekleşecek AB Konseyi toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD, Avrupa'ya daha fazla LNG ihraç etmek istiyor 

ABD, LNG ihracatını artırmak, uluslararası piyasalardaki ticari anlaşmazlıklarda pazarlık payı elde etmek, Avrupa ve Rusya'nın yakınlaşmasını önlemek için Avrupa'nın enerji politikalarına siyasi müdahalede bulunarak Kuzey Akım 2 projesindeki şirketlere yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Dış ticaret açığını kapatmak için tehdit siyaseti

Avrupa ülkelerine LNG ihraç etmek isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri de projeye karşı çıkıyor.
2017'de, 60 yıl aradan sonra ilk kez net doğal gaz ihracatçısı olan ABD ise ülkesinin dış ticaret açığını azaltmak için Avrupa'ya daha fazla LNG ihraç etmek istiyor.
Global danışmanlık şirketi CF International'a göre, ABD LNG ihracat terminallerinden elde edilen değer 2050'ye kadar 716 milyar dolara ulaşacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Konya'da tarlada çalışırken bir anda gördü çok büyük ve korkutucuydu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yıllarca gizlenen gerçek ortaya çıktı amcası son nefeste söyledi
Ünlü siyaset bilimci uyardı! Macron Türkiye'ye karşı durarak hata yapıyor
Temel Karamollaoğlu'dan Oruç Reis tepkisi 82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz...
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal açıklamalar: Türkiye provokasyona devam ediyor
RTÜK'ten Selçuk Tepeli'nin 'düdüklenme' sözleri sonrası FOX TV'ye para cezası
Mersin'de kızlarını istismar ettiği iddia edilen babaya tahliye
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 2022’de fırlatılacak
Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da ortaya çıktı
Süper Lig'de maçlara seyirci alınacak mı? Mehmet Sepil'den flaş sözler
Masterchef Serhat nereli yaşı kaç Serhat Doğramacı nişanlısı kimdir?
Isparta'da 3 kişinin pozitif çıktığı köy karantinaya alındı
Halil Sezai olayı nedir ne yaptı Halil Sezai neden tutuklandı?
Yorumlar