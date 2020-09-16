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RTÜK'ten kanallara Erol Mütercimler cezası

Anadolu Ajansı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan Haber Global'in de aralarında bulunduğu bazı televizyon kanallarına program durdurma ve para cezası verdi.

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Kurumdan yapılan açıklamaya göre Üst Kurul, Erol Mütercimler'in yayın konuğu olduğu "Saynur Tezel ile Kayıt Altında" adlı programda imam hatip mezunları hakkında kullandığı ifadeleri kanuna aykırı buldu.

Program sunucusunun da sarf edilen sözlere müdahale etmediğini belirleyen RTÜK, yasadaki "Yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün ihlali gerekçesiyle Haber Global'e 3 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası uygulanmasına karar verdi.

Meltem TV ve TELE 1'e ceza

Meltem TV'de yayınlanan "Akıl Oyunu" programı hakkında hazırlanan uzman raporunu da görüşen RTÜK, programın iki sunucusundan biri olan Erol Mütercimler'in, Sakarya'da gerçekleşen bir çocuk istismarı olayını tartışılırken kullandığı ifadeleriyle eleştiri sınırlarını aştığını tespit etti. Üst Kurul, yayıncı kuruluşa 3 kez program durdurma ve idari para cezası verdi.

TELE 1'in "Forum Hafta Sonu" programının konuğu Mine Kırıkkanat'ın bazı ifadelerini de yasaya aykırı bulan Üst Kurul, söz konusu televizyon kanalına ayrımcılık gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

FOX'a argo cezası

Selçuk Tepeli'nin ana haber bülteninde otoyol ve köprü ücretlerinden bahsederken kullandığı ifadeleri değerlendiren Üst Kurul, "Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." ilkesini ihlal etmesi nedeniyle FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Üst Kurul, sağlık beyanıyla bitkisel ilaç satışı yapılan KANAL YALOVA, ANADOLU TV, BLD, NEHİR, DOLUNAY INT kanallarına da yaptırım uyguladı.

Erol Mütercimler ne demişti?

Akademisyen ve yazar Erol Mütercimler, bir televizyon programında  “O imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız” ifadelerini kullanmıştı.

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