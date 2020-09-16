Konya'da tarlada çalışırken bir anda gördü çok büyük ve korkutucuydu

"Gece olsa insan içine düşebilirdi"

"Sulama borularını toplarken obrukla karşılınca önce korktuk. Tarlada üç arkadaş çalışıyorduk. Bir anda obrukla karşılaştık. Ürperti ve şaşkınlık yaşadık. Hemen yakınlarımıza haber verdik. İlk defa böyle bir obruk gördüm. Çok büyük ve korkutucuydu. Bu bölgede daha önce de obruk olmuştu. Obruğu gündüz vaktinde görmemiz iyi oldu. Gece olsa insan içine düşebilirdi."