Temel Karamollaoğlu'dan Oruç Reis tepkisi 82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına ara verip bakım için Antalya Limanı'na çekilmesini eleştirdi. Karamollaoğlu, "82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz, gemiyi limana çekince diyecek söz bulamazsınız" dedi.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oruç Reis gemisinin bakım için limana geri döndüğünü hatırlatan Karamollaoğlu, "Biz dış politikada diplomasi ve diyaloğu tercih ederiz. Ama sırf siz iç politika malzemesi yapacaksınız diye, 82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz, gemiyi limana çekince diyecek söz bulamazsınız. Dış politika 'asarım keserim'le yürütülemez" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri'nin koruması altında sismik arama faaliyetleri yürüten gemilerimizden Oruç Reis ise, aylık rutin bakım ve ikmal işlemleri için Antalya Limanı'na demir atmıştı.