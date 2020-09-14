Oruç Reis neden geri çekildi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Oruç Reis'in geri çekilmesine ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Olay medyaya 'diplomasi' için çekildi şeklinde yansırken, Çavuşoğlu, bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi.

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Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Türkiye ile Yunanistan arasında NATO nezdinde başlayan müzakereler çerçevesinde dün Antalya Limanı'na geri dönmüştü.

Yunan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas da, atılan adımı "pozitif bir sinyal" olarak nitelemişti. Oruç Reis'in geri çekilmesi Türk kamuoyuna ise 'NATO çerçevesindeki görüşmeler için diplomatik ara' olarak yansımıştı.



Peki Oruç Reis neden geri döndü gerçek sebep ne?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise NTV canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını, Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

*'Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir. CHP'nin sormadan "Geri adım" demesi iç siyasete yönelik. Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor. İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını red ederler.

Türkiye'ye yaptırım talepleri

Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesimi istiyor. 24-25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Geçmişte de benzer şeyler oldu. Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli.

''Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı''

Macron dürüst bir siyasetçi değil. Sağduyuyu kaybetti, dengesi bozuldu. Libya'da sahada desteklediği darbeci kaybetti. Suriye'de önemli aktör olmaktan çıktı. Üzülüyorum da. Ama bu Fransa'nın yanlış politikaları sayesinde. Fransa şuan Almanya'ya rağmen AB'nin liderliğine oynuyor. Fransa rol almaya çalışıyor. Fransa'nın ismi konuşulduğunda herkes gülmeye başlıyor. Konumunu da zayıflatıyor. Normandiya 7'lisini topladı ama destek alamadı. Oradaki ülkeler Türkiye'nin değerini bilen ülkeler. İyi geçinmek isteyen ülkeler.

''Ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarda bulunuruz''

Pompeo ile görüştük, anlattık. Ben 'bunları biliyorum' dedi. Şu haritayı gösterdiğimde görüştüğüm ülkeler şoke oluyorlar. Sevilla haritası... Biz bunu daha önce görmemiştik diyorlar. Anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı. İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Yunanistan Başbakanı'nın yaptığı açıklamalar, olumlu, ılımlı. Ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarda bulunuruz. Ön şartlar yerine gelmeden de, görüştükten sonra da yerine getirebilirler.

''Türkiye'nin kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez''

Sevilla haritasından Yunanistan vazgeçmediği sürece ve Türkiye kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez. Yunanistan'ın bunlardan vazgeçmesi gerekiyor. KKTC'nin haklarını alacak bir mekanizmaya evet demesi gerekiyor Rum tarafının. Bunu kabul etmedikleri sürece, faaliyetlerimizi sürdüreceğiz ve onlar için gerginlik sebebi olacak.

''Hem içeride hem dışarıda Hafter'den kurtulma çabası var''

Atılan adım uluslararası anlaşmalara aykırı. Pompeo niye Türk tarafına geçip "Talebiniz ne" demiyor? Faaliyetlerimiz karşımızdaki şer cephesine cevaptır. Uluslararası toplum ve Libya bize çok şey borçlu. Kalıcı bir ateşkesi destekliyoruz. Hem içeride hem dışarıda Hafter'den kurtulma çabası var.'

Rusya ile ilişkiler

YPG/PKK konusunda... Birçok isimleri var ama hepsi aynı. PKK'nın türevleri ve yapılanmaları. ABD ile Rusya arasında rekabet var. Bize de öyle söylüyorlar. 'Biz bırakırsak kontrol onlara geçer. Sahada birlikte çalıştığımız, çaba sarfettiğimiz, İdlib'de ateşkesi kalıcı hale getirmeye çalıştığımız Rusya'nın terör örgütü ile angajmanını biz kabullenemeyiz. Lavrov da adaya gitti. Bir ara buluculuk teklifinde bulundu. Bu ara buluculuk teklifi Türkiye ile Rum kesimi arasındaysa bu mümkün değil. Bizim muhatabımız Rum kesimi değil. Onların muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Ara buluculuk yapmak istiyorsanız objektif ve tarafsız olmalısınız."